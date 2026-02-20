ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тийнейджър без книжка си спретна гонка с полицията, тя намери два вида дрога в колата

Непълнолетен шофьор е заловен след гонка с полицейски автомобил в Свиленград. При проверката в колата са открити марихуана и амфетамини. 

Според съобщението на полицията снощи в 23,50 часа в районното управление в Свиленград е получен сигнал от колегите им в Харманли, че лек автомобил „БМВ" не е спрял на подаден от тях със стоп палка сигнал за проверка и се насочва към Любимец.

Полицаи от Харманли следват БМВ-то, което се насочва към неасфалтиран път в посока село Бисер, но потънало в земеделска нива в землището на Любимец.

Установено е, че колата се е шофирала от неправоспособно 16-годишно момче от село Бисер със спътник 28-годишен жител на село Долно Ботево.

Полицаите са намерили в подлакътника между двете седалки плик с 1,35 грама суха зелена листна маса, реагираща при полеви нарко тест на марихуана.

По пътя, по който се е движила колата, са открити и иззети изхвърлени от тях пликче с 5,09 грама марихуана и 3 пликчета с бяло кристално вещество с общо тегло 2,25 грама – амфетамин.

Двамата са задържани до 24 часа в РУ Свиленград по образуваното досъдебно производство.

