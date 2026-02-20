Задържаха двама за открити наркотици в кола в Разград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама мъже са задържани при полицейска операция за противодействие на уличното разпространение на дрога, съобщиха от ОДМВР Разград.

Част от наркотиците са открити около 16.30 часа на 19 февруари при претърсване в автомобил, ползван от 27-годишен разградчанин. В хода на акцията е намерен вакуумиран пакет със зелена растителна маса и тегло 345 грама. При нарко-полеви тест съдържанието реагира положително на канабис.

В хода на разследването са събрани данни, че криминално проявеният мъж пласира наркотични вещества на територията на Разградска област. Той е задържан.

Другият случай е от 15.10 часа същия ден в град Исперих. Тогава е звършена проверка на „Мерцедес" с белгийски регистрационни номера. Пробата с „Drug test 5000" на 53-годишния водач - белгийски гражданин с удостоверение за пребиваващ гражданин на ЕС, отчела резултат, положителен на кокаин. В автомобила е намерен плик с бяло прахообразно вещество, което при тестване реагира на кокаин. Мъжът отказал да предостави кръв за медицинско изследване.

И по двата случая са образувани досъдебни производства.