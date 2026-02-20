ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

27-годишна е с тежки изгаряния и опасност за живота след пожар в Първомай (Обновена)

24 часа Пловдив онлайн

Снимка: Архив

Обитател на жилището опитал да запали печка с туба бензин

27-годишна жена е пострадала сериозно при пожар в Първомай, съобщиха от МВР.

Сигналът за пламъците е получен около 18,30 ч. вчера. Те избухнали в стая. Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил на службата в Първомай.

По предварителни данни инцидентът възникнал при опит на обитател на жилището да запали печка на твърдо гориво с туба с бензин. При внезапното възпламеняване на течността била засегната 27-годишна жена, която е настанена в болница с тежки изгаряния.

От полицията са извършили оглед на местопроизшествието, предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около започнатото досъдебно производство.

