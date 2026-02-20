ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът Гюров прие оставката на вицепремиера Стоил Цицелков

Стоил Цицелков СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Оставката на вицепремиера Стоил Цицелков беше приета от министър-председателя Андрей Гюров.

Както "24 часа" съобщи, мотивите за своето решение вицепремиерът заяви пред представителите на медиите в Министерския съвет. 

„От два дни срещу мен тече масирана атака – тази атака не е лична, аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета „Гюров" и срещу основната му мисия – стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", посочи Цицелков. Той беше категоричен, че тази атака е от кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

„Изваждат се приключени административни въпроси отпреди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", категоричен беше Цицелков и добави, че ще защити правата си по съдебен ред.

