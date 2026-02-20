ИТН: Цицелков падна, да се готвят Янкулов и Христанов

Цицелков падна, ред е на Андрей Янкулов (вицепремиерът и правосъден министър - бел. ред.), ред е и на Иван Христанов, който говореше за "Капитан Андреево", и че ИТН през Слави Трифонов го държи. Същият този, който стоеше пред хижата "Петрохан" да обяснява как добрите момчета са били елиминирани от някаква много лоша мафия, която е отишла и ги е екзекутирала. Ред е на редица от министрите, за които тепърва ще събираме информация и ще ви уведомяваме.

Това каза зам.-шефът на ИТН Станислав Балабанов, след като стана ясно, че вицепремиерът с ресор "честни избори" Стоил Цицелков подава оставка, която е била приета от премиера Андрей Гюров.

"Те са лъжци, които манипулират българското общество, защитавайки такъв тип секти като "Петрохан". Заслужават да им бъдат взети политически главите от този служебен кабинет. В крайна сметка, за пръв път от много време имаме реална опозиция в лицето на ИТН, която чрез истината и фактите ще държи докрай изкъсо този кабинет. Всички потърпевши по веригата ще си получат заслуженото", допълни Балабанов.

"Това се случи благодарение на ИТН. Всъщност ние ще изрежем "петроханския тумор", наречен служебен кабинет в момента, защото ние няма да си затворим очите пред истината и фактите, каквито са", коментира той оставката на Цицелков.

"Със Стоил Цицелков е само началото. Докато в този кабинет продължават да позират представители на НПО, които са подкрепяли и пазили представители на педофилската мрежа "Петрохан", които с юридическия си опит и работа в НПО са натискали МВР за осъществяване на чадър в петроханската педофилска секта, ще продължаваме да режем докрай. Защото българското общество заслужава тази истина и тази превенция, която ИТН ще осигури, и в името на децата ни, и на всички нормалномислещи хора", каза още Балабанов.

"Не можем да си позволяваме бъдещият служебен кабинет да изглежда като едно добре организирано и финансирано НПО, пълно с личности, които са компрометирани от ден 1. Това, което се случи покрай Стоил Цицелков е въпрос на морал. Видяхме какво е публикувал в социалните мрежи и по какъв начин се опитваше да се защитава, но след като са те арестували 3 пъти и са те изгонили като наблюдател на изборите в Гана, ти по никакъв начин нямаш право да бъдеш наблюдател, или организатор на каквито и да било избори в развита европейска държава като България", каза той.

"Да не дава Господ да допуснат поредна грешка с фигурант като Цицелков. Това е пълен абсурд - да си създадеш министерство за честни избори", заяви Балабанов.

"На кого ти приличам аз? На човек, който е правил референдум и е правил всичко възможно българските граждани да бъдат питани. Разбира се, че искаме честни избори", отвърна той на въпрос дали от ИТН ги е "страх от честни избори".

"Министерство на розовите мечки защо да няма тогава? Защо да няма министерство на петроханските хижари? Това е един наркоман, да ни съди. В крайна сметка него са го арестували за наркотици и има съдебно решение за 1,5 промила. Казал съм само факти: бил е съден", каза Тошко Йорданов, който по-рано днес заяви, че Цицелков е бил съден за шофиране с 1,5 промила алкохол в кръвта, както и че има 2 криминални регистрации за п

