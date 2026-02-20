Сажди в комин запалиха апартамент в Тополовград

Пожар причини сериозни материални щети в апартамент в Тополовград, съобщиха от полицията.

Сигнал за пожар в апартамента е подаден вчера в 8 часа. На спешния телефон е получено обаждане, че от жилище на улица „Отец Паисий" мирише на дим, а входната врата излъчва топлина.

Към мястото са насочени спасителни екипи, които са установили, че в стая в мазето на блока е запалена печка на твърдо гориво. Вследствие от това са се възпламенили саждите в комина, запалил се е аспиратора в кухнята на въпросния апартамент, включен в коминното тяло. От пожара е увредена цялостно кухненската стая и са повредени мебелите и стените на останалата част на жилището.

Образувано е досъдебно производство.