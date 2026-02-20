ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

Сметната палата: Удостоверенията на партиите за регистриране за участие в изборите са дадени на ЦИК

Сметната палата СНИМКА: Пресцентър на институцията

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 19 април 2026 г., Сметната палата информира, че издаваните от Сметната палата удостоверения на партиите по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП), необходими при регистриране за участие в избори, са предоставени по служебен път на Централната избирателна комисия и не се налага да бъдат вземани от одитната институция. Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата. 

Според чл. 37, ал. 1 от ЗПП, Сметната палата издава удостоверения за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация.

Списък на политическите партии, за които Сметната палата е предоставила удостоверения по чл. 37, ал. 1 от ЗПП на Централната избирателна комисия може да намерите тук.

