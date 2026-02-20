ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

Криминално проявен младеж нападна възрастна жена в пловдивско село, открадна й портмонето

24 часа Пловдив онлайн

Снимка: Pixabay

Мъж в Садово пък задигна 15 парфюма за над 300 евро от местен магазин

Криминално проявен младеж от село Найден Герово е задържан непосредствено след извършен грабеж, съобщиха от МВР.

Вчера полицаи от участъка в Съединение предприели незабавни действия по сигнал, че на улица в селото насила е отнето портмоне на възрастна жителка. Часове по-късно авторът на посегателството бил отведен в ареста за едно денонощие.

Портмонето и всички вещи в него са намерени и приобщени към материалите по образуваното досъдебно производство.

След бърза реакция отново вчера униформени от друг полицейски участък – в Садово, пък заловили извършител на кражба от търговски обект. Мъжът също е с криминални регистрации, а според предварителната информация задигнал около 15 опаковки с парфюми на обща стойност над 300 евро от местен магазин.

Снимка: Pixabay

