Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за честни избори (Видео)

Павлета Давидова

[email protected]

13196
Премиерът Андрей Гюров даде брифинг след срещата си със студенти от декемврийските протести Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Не разполагам със съдебен регистър, не мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може да направи, каза Андрей Гюров

Номинацията на Стоил Цицелков за вицепремиер по честните избори е била лично решение на служебния премиер Андрей Гюров. Така той отговори на въпрос как се е стигнало до избора на медийния експерт в кабинета.

 "Аз съм разговарял с всички министри в кабинета на база на тяхната експертиза. Г-н Цицелков бе правилният човек за тази задача (вицепремиер за честния вот - б.р.).

Буквално минути преди това изявление Гюров прие оставката на Цицелков, който през последните дни бе подложен на редица обвинения за негови минали провинения, свързани с шофиране в нетрезво състояние и употреба на марихуана.

Премиерът заяви, че още в началото не е очаквал кредит на доверие и 100 дни за това. "Очаквам да ни съдите по нашата работа. За съжаление той не получи възможност да докаже своята експертиза в работата и действията си", каза Гюров.

За обвиненията към Цицелков той отбеляза, че "това са неща, които са се случили назад във времето. В момента, в който е поел тази отговорност, е бил в своите правомощия и да изпълнява експертизата си за провеждане на честни избори", подчерта премиерът.

И отново напомни, че честните избори са кауза, "по-голяма от всеки от нас, от всяко правителство". Стоим зад тази кауза, увери Гюров.

На въпрос знаел ли е за провиненията на вицето, той посочи, че като го е поканил в кабинета, е разчитал опита, които Цицелков има за провеждане и наблюдение на избори. "Не разполагам със съдебен регистър, не мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може да направи. Доверих се, че всеки в този кабинет идва с чиста съвет. Днес поемам отговорност за този избор", каза премиерът.

И отбеляза, че никой не атакува Цицелков залипса на опит. Ясно е, че атаката е към кабинета и това да проведем честни избори, добави Гюров.

"За нас има нещо по-важно от политическата битка и от това кой ще извади краткосрочни дивиденти. След разговор със Стоил решихме, че това е правилно (да подаде оставка - б.р), за да защитим гласа на хората и доверието в правителството", обяви той.

И благодари на вече бившия вицепремиер за отговорността. "И вчера изразих своята благодарност към всеки министър, който пое тази нелека задача с ясното съзнание, че ще бъдат поставени пред много високи очаквания, които отговарят на 2 мандата а не на два месеца", добави Гюров.

Раздялата с вицепремиера стана на фона на първата официална среща на премиера след избирането му. Той избра тя да е с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 г.

За мен бе изключително важно в една от първите срещи да е с хората, които в последните години са тези, чийто глас не се чува - младите, които не гласуват, и се чувстват отчуждени, които проявиха своята гражданска активност и посочиха нещата, с които не са съгласни, обясни Гюров след разговора с младежите.

Гюров определи разговорът със студентите като добър. Те имали надежда, но и много очаквания. Обобщи ги в две точки: спазване на закона и спазване на обществения договор, чуването на гласа на хората и техните очаквания, както и доверие между институциите.

Гледаме в много посоки заедно, каза Гюров.

А младежите избраха да акцентират на необходимостта от промяна в професионалното ръководство на МВР, за да има честни избори, оплакаха се и от критичното състояние в сферата на младежта и спорта. Александър Танев видя протегната ръка от страна на властта и изрази очакване, че ще бъде назначен легитимен и законен и.ф. главен прокурор и разбира си- провеждане на честни и прозрачни избори. Василена Димитрова се концентрира върху сектора на здравеопазването. "Всички тук имаме различни каузи, но се обединихме около най-същественото - честните избори, ще имаме и ясна кампания, която ще проведем със съдействието на Министерския съвет. И промяна в съдебната власт - това са нещата, които очакваме", каза тя.

