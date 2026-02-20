ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мобилни екипи на полицията ще следят за изборите в с. Мало Конаре

Диана Варникова

Село Мало Конаре е най-голямото село в община Пазарджик

На 22.02.2026г. /неделя/ предстои провеждането на частични избори за кмет на село Мало Конаре, община Пазарджик. Екипи на Районното управление в Пазарджик и областната дирекция в областния град ще се грижат и следят за нормалното протичане на изборния ден в населеното място. Създадени са мобилни групи за реагиране на сигнали за нередности, които са съотносими към работата на органите на реда непосредствено преди и по време на изборния процес. Това съобщи говорителят на местната ОДМВР Мирослав Стоянов.

По време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от четирите секции в селото. В тях няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, въоръжени лица и такива, които носят предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Дежурно гише «Български документи за самоличност» в сектор БДС при ОДМВР-Пазарджик ще функционира на 21 февруари /събота/ от 08.30ч. до 17.30ч. и на 22 февруари /неделя/ от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.

