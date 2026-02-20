ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукерско шествие променя организацията на движение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22327052 www.24chasa.bg

Авария остави без вода част от Хасково

2368
Авария остави без вода част от Хасково СНИМКА: Pixabay

Аварира главният водопровод в Източна зона на Хасково, съобщиха от ВиК.

Екипи работят по отстраняване на аварията. До приключване на строително-ремонтните работи на 20 февруари с нарушено водоподаване ще са абонатите от началото на града по бул. „ Съединение" до Автогарата, кв." Изгрев" , така също бул. "България" , на улица „Добруджа", централна градска част.

Строително-ремонтни работи на улица „Ради Делев" в Симеоновград са причината и за временно нарушено водоподаване в квартал „Злати дол".

Работи се и по отстраняване на авария по водопроводите за селата Студена, Нова надежда и Динево където има частично нарушение на водоподаването.

Авария остави без вода част от Хасково СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание