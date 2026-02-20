Авария остави без вода част от Хасково

Аварира главният водопровод в Източна зона на Хасково, съобщиха от ВиК.
Екипи работят по отстраняване на аварията. До приключване на строително-ремонтните работи на 20 февруари с нарушено водоподаване ще са абонатите от началото на града по бул. „ Съединение" до Автогарата, кв." Изгрев" , така също бул. "България" , на улица „Добруджа", централна градска част.
Строително-ремонтни работи на улица „Ради Делев" в Симеоновград са причината и за временно нарушено водоподаване в квартал „Злати дол".
Работи се и по отстраняване на авария по водопроводите за селата Студена, Нова надежда и Динево където има частично нарушение на водоподаването.