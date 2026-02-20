ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукерско шествие променя организацията на движение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22327095 www.24chasa.bg

Служителка открадна над 5000 евро от пощата в Годеч

3748
Банкноти евро. Снимка: Pixabay

На 19 февруари в РУ-Годеч постъпил сигнал, че при извършена проверка на касовата наличност в пощенската станция е била установена липсата на 5658.73 евро, съобщават от ОД на МВР - София.

Полицейските служители предприели оперативни действия по случая и установили, че кражбата е извършена от служителка. 

Жената признала, че е взела парите от работното си място. Задържана е за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 201, ал.1 от Наказателния Кодекс.

Банкноти евро. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание