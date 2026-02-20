Служителка открадна над 5000 евро от пощата в Годеч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 19 февруари в РУ-Годеч постъпил сигнал, че при извършена проверка на касовата наличност в пощенската станция е била установена липсата на 5658.73 евро, съобщават от ОД на МВР - София.

Полицейските служители предприели оперативни действия по случая и установили, че кражбата е извършена от служителка.

Жената признала, че е взела парите от работното си място. Задържана е за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 201, ал.1 от Наказателния Кодекс.