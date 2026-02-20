ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Янкулов: Съдилищата не признават Сарафов за главен прокурор. Това е безпрецедента криза

Винаги съм твърдял, че състоянието на правосъдието в България е нетърпимо. На практика над 6 месеца нямаме легитимен главен прокурор и това изправя правосъдието пред огромна криза. Това заяви служебният правосъден министър Андрей Янкулов, който днес обяви, че свиква заседание на Пленума на ВСС другия четвъртък, за да се реши кой да бъде и.ф. главен прокурор.

"Правомощията на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона и състоянието, при което върховните съдии не признават главния прокурор, това е абсолютно нетърпимо за правовата държава", каза той.  

И добави, че ВСС е органът, който може да реши този въпрос, а той да го отнесе на неговото внимание.

"Правовата държава в България е в тежка криза поради това, че съдилищата не приемат за валидно сезиране от Борислав Сарафов. Това е нетърпимо състояние и то не може да продължава повече", каза още Янкулов. 

Той подчерта, че "съвсем скоро щели да станат три години откакто Сарафов е главен прокурор - без мандат, без програма". 

Според Янкулов нямало по-силен юридически аргумент от това, че върховните съдии не признават Сарафов за главен прокурор. 

"Не мога да си представя, че няма нито един  прокурор, който да не може да поеме функциите на главен прокурор. Най-важният въпрос е защо трябва до бъде той и на този въпрос няма отговор", каза служебният правосъден министър. 

