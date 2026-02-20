Откриха над 20 000 кутии с цигари без бандерол в два камиона на Капитан Андреево (Снимки)

412 600 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при две отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в страната от Турция, съобщават от Агенция "Митници". Част от цигарите СНИМКА: Агенция "Митници"

Единият случай е на 18 февруари, когато около обяд, на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната групажна стока, по-голяма част от която панелни радиатори за баня и картонени изделия, от Турция за Франция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура. Анализът на изображението показва зони с подозрителна плътност. При последвалия физически контрол митническите служители установяват, че в кутиите вместо панелни радиатори за баня, са укрити стекове с цигари. Открити са общо 212 600 къса (10 630 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Част от цигарите СНИМКА: Агенция "Митници"

Ден преди това в друг товарен автомобил с турска регистрация, са задържани 200 000 къса (10 000 кутии) контрабандни цигари. Тютюневите изделия са били укрити в 5 сандъка, част от декларираната стока - мебели и части за тях. Стоката е била предназначена за страни от Западна Европа. Цигарите са задържани. На шофьорите – турски граждани, са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.



