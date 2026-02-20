ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукерско шествие променя организацията на движение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22327212 www.24chasa.bg

Агенцията за закрила на детето проверява сигнал за насилие над дете в училище в село Ракево

2076
Хасан Адемов Снимка: Архив "24 часа"

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще проверява сигнал за евентуално насилие над дете в училище в село Ракево, област Враца. Проверката е разпоредена от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, съобщиха от ведомството. Екип на агенцията ще посети учебното заведение и ще провери всички факти и обстоятелства по случая.

На пострадалото дете и съучениците му ще бъде предложена психологическа подкрепа от психолози на ДАЗД. Ще бъдат сезирани всички компетентни институции и ще се изиска информация за предприетите от тях действия, съобщи БНТ. 

По сигнала работи и Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане". Социалните работници ще предприемат всички необходими действия за подкрепа на детето и неговото семейство в рамките на своите правомощия.

Хасан Адемов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание