Агенцията за закрила на детето проверява сигнал за насилие над дете в училище в село Ракево

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще проверява сигнал за евентуално насилие над дете в училище в село Ракево, област Враца. Проверката е разпоредена от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, съобщиха от ведомството. Екип на агенцията ще посети учебното заведение и ще провери всички факти и обстоятелства по случая.

На пострадалото дете и съучениците му ще бъде предложена психологическа подкрепа от психолози на ДАЗД. Ще бъдат сезирани всички компетентни институции и ще се изиска информация за предприетите от тях действия, съобщи БНТ.

По сигнала работи и Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане". Социалните работници ще предприемат всички необходими действия за подкрепа на детето и неговото семейство в рамките на своите правомощия.