„Дай пари, че ще те утрепя": Условна присъда за закана с убийство получи мъж от Девинско

Съдът в Девин постанови четири месеца условна присъда за закана с убийство в условията на домашно насилие. Това пише в съдебния акт, публикуван на страницата на Районен съд – Девин. Съдът е одобрил споразумение между подсъдимия и прокуратурата, съобщи БТА.

Делото е образувано по внесен обвинителен акт на Районна прокуратура – Смолян. В съдебната зала обвиняемият се е явява лично с упълномощен защитник.

А. Д., на 30 години, от девинското село Осиково е обвинен за това, че около 19:25 ч. на 31 март 2025 г., след употреба на алкохол, в дома си в селото е отправил закани и заплахи с побой към 83-годишния си дядо в присъствието на свидетели.

Той се е заканил с убийство с думите „Дай пари, че ще те утрепя". Мъжът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, което е отчело 2,37 промила алкохол.

Обвиняемият се признава за виновен и заявява пред съда, че разбира последиците от споразумението, което има силата на влязла в сила присъда, пише в съдебния акт.

Наложеното наказание „лишаване от свобода" за срок от четири месеца е отложено с изпитателен срок от три години.