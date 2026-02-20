Арестуваха мъж за побой над 74-годишен с дървена дръжка в хижа над Мадан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

60-годишен мъж от село Върли дол, община Неделино, е задържан за побой над приятел с дървена дръжка в хижа „Шадийца" над Мадан.

Той е нанесъл удари с дървена дръжка в областта на тялото и главата на 74-годишен мъж от с. Петров дол, община Мадан, като му е причинил телесни увреждания, изразяващи се във фрактура на ръка и разкъсно-контузни рани по главата.

Инцидентът е възникнал след спор между двамата мъже, уточнява смолянската полиция.

Пострадалият е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ – Мадан, без опасност за живота. Извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.