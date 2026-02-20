Вижте 26-годишния Ангел, обвинен в жестокото убийство на баща си край Пловдив (Обновена)

С белезници и под конвой, в Пловдивския окръжен съд беше доведен 26-годишният Ангел А. Младият мъж е обвинен в убийството на баща си Тодор С., намерен мъртъв след побой в пловдивското село Радиново на 17 февруари. Според прокуратурата 57-годишният мъж е бил блъскан в главата до смърт. Все още не е установено кога точно е настъпила смъртта.

Ангел и Тодор живеели заедно в къщата, в чийто двор е постройката, където е намерен трупът. На този етап няма информация дали двамата са роднини. Съдът ще решава дали да остави обвиняемия зад решетките.