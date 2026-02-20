Големият градски огън събира жителите на Благоевград на прошки.

„Големият градски огън" за втора поредна година събира жителите на Благоевград около традициите и топлината на прошката. Събитието ще се състои на 22 февруари (неделя) от 17:00 часа в парк „Македония". Програмата включва много музикални и танцови изпълнения с участието на народната певица Йорданка Варджийска, фолклорните групи „Свирачи" и „Песнопойци" към катедра „Музика" на Факултета по изкуства при Югозападен университет „Неофит Рилски", танцов клуб „Българска усмивка", както и ФФ „Ритмика".

Община Благоевград апелира да не се палят огньове на отделни места в града. По този начин ще бъде ограничено замърсяването на въздуха, редуцирайки броя на огнищата и ще се намали рискът от пожари.



