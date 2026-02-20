ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукерско шествие променя организацията на движение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22327408 www.24chasa.bg

Големият градски огън събира жителите на Благоевград на прошки

Тони Маскръчка

2688
Големият градски огън събира жителите на Благоевград на прошки.

„Големият градски огън" за втора поредна година събира жителите на Благоевград около традициите и топлината на прошката. Събитието ще се състои на 22 февруари (неделя) от 17:00 часа в парк „Македония". Програмата включва много музикални и танцови изпълнения с участието на народната певица Йорданка Варджийска, фолклорните групи „Свирачи" и „Песнопойци" към катедра „Музика" на Факултета по изкуства при Югозападен университет „Неофит Рилски", танцов клуб „Българска усмивка", както и ФФ „Ритмика".

 Община Благоевград апелира да не се палят огньове на отделни места в града. По този начин ще бъде ограничено замърсяването на въздуха, редуцирайки броя на огнищата и ще се намали рискът от пожари.

Големият градски огън събира жителите на Благоевград на прошки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание