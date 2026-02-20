ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евродепутати във възторг от Хераклея Синтика и уникалните статуи в Петрич

Тони Маскръчка

Кметът на Петрич Димитър Бръчков посрещна евродепутати, които разгледаха Хераклея Синтика и уникалните статуи в Петрич. СНИМКИ: Община Петрич

Двама депутати в Европейския парламент посетиха Исторически музей Петрич и Античен град Хераклея Синтика. Ерик Сарджакомо – представител на Франция в Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и зам.-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, е на посещение в Петрич. Той беше посрещнат от кмета Димитър Бръчков и неговия екип.

Заедно с Ерик Сарджакомо бе и българският евродепутат Илия Лазаров от групата на Европейската народна партия. Те разгледаха Историческия музей, съхранил богатото и славно минало и традиции на нашия край. Евродепутатът видя всички представени артефакти от проучванията на Античен град Хераклея Синтика, както и намерените две мраморни статуи, които бяха реставрирани и вече са част от постоянната експозиция на музея. Посетиха и на място Античния град Хераклея Синтика – стратегически културно-исторически обект, за който има публикации в световни научни и туристически издания. 

Кметът на Петрич Димитър Бръчков посрещна евродепутати, които разгледаха Хераклея Синтика и уникалните статуи в Петрич. СНИМКИ: Община Петрич
