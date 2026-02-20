КЕВР със спешна проверка на ВиК-Шумен заради лошо качество на водоснабдителната услуга

Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на ВиК-Шумен. Проверката е назначена във връзка с постъпили сигнали на граждани за влошено качество на предоставяната водоснабдителна услуга, съобщават от КЕВР.

Жителите на Шумен останаха без водоподаване в продължение на няколко дни поради авария в помпена станция. По информации на медии, въпреки възстановеното към момента водоподаване, водата е негодна за пиене и не се препоръчва от здравните власти.

В рамките на извънредната проверка ще бъдат проучени причините за аварията и ще бъде оценена оперативността и адекватността на предприетите от водното дружество мерки. Ще бъдат проверени също изпълнението на задълженията за своевременно оповестяване и осигуряване на водоноски.

ВиК-Шумен следва да представи на Комисията пълен анализ на създалата се ситуация и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея. При констатирани нарушения от страна на водното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на непрекъсваеми и качествени услуги и защита на правата на потребителите.