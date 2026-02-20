Постоянен арест за мъж, обвинен в грабеж и намушкване с нож на две жени в Дупница

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 44-годишния Л. З., който вече е осъждан, а сега е привлечен като обвиняем за грабеж, с употреба на сила и заплаха, придружен с нанасяне на средна телесна повреда. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд София.

Окръжна прокуратура Кюстендил е привлякла Л. З. като обвиняем, че на 15 февруари 2026 г., около 04, 20 ч. в гр. Дупница, в беседка до езерото в парк „Рила", е отнел сумата от 200 евро от владението на Л. Л. от Дупница, като е употребена за това сила и заплаха, като й е нанесъл средна телесна повреда - прорезна рана в областта на корема. Л. З. е привлечен като обвиняем и за това, че по същото време и на същото място, е отнел 30 евро от владението на Й. С. от гр. Дупница, като е употребил за това сила и заплаха– „дайте парите или ще стане лошо".

Окръжен съд – Кюстендил счете, че от събраните по досъдебното производство доказателства към момента може да се направи извод за обосновано подозрение за съпричастност на обвиняемия към инкриминираното деяние. То е за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 5 - 15 години и конфискация до ½ от имуществото на обвиняемия. Съдът прие, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, предвид демонстрираната импулсивност в неговите действия, се казва в мотивите на съда за вземане на най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража".