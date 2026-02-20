Мъж преби съдържателя на хижа „Шадийца“ край Мадан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж от Неделино преби съдържателя на хижа „Шадийца" край Мадан, съобщи Елена Стоилова - говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян.

Инцидентът е станал вчера сутринта в хижата, когато между 74-годишния хижар и 60-годишния работник възникнал спор.

За БТА Елена Стоилова посочи, че нападателят е бил пиян и е нанасял удари с дървена дръжка от лопата по тялото и главата на по-възрастния мъж. Пострадалият е приет в маданската болница с фрактура на ръката и разкъсно-контузни рани по главата. Няма опасност за живота му.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.