Ангел живял повече от седмица с трупа на баща си, казал на роднина: "Вкъщи е, иди да го видиш!"

57-годишният мъж убит с тесла и нож, открити окървавени в стаята окървавени

Главата на Тодор Сираков била разцепена, починал е от тежка черепно-мозъчна травма

Повече от седмица прекарал с трупа на баща си Тодор Сираков 26-годишният Ангел Анков в къщата им в пловдивското село Радиново. Близки, роднини и приятели питали какво става, къде е е 57-годишният мъж, но синът повтарял, че си е вкъщи.

На 17 февруари т.г. жена от фамилията отишла да го търси. Ангел първо казал, че баща му го няма, после обаче обяснил, че е в другата стая. "Влез да го видиш", казал ѝ младежът, а жената била потресена от гледката. Обадила се в полицията, а при пристигането на екипа на мястото Анков се криел във външната тоалетна.

Това стана ясно по време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на Ангел.

Ангел Анков е с обвинение за умишлено убийство. "По делото са разпитани 10 свидетели, включително роднини и съседи. От тези показания се установява, че няколко дни преди откриването на трупа, никой не го е виждал в центъра на селото, където всеки ден ходел. На въпрос: "Къде е Тодор", Ангел обяснявал, че си е вкъщи, без да дава подробности. Сестрата на жертвата им звъняла многократно, но Тодор не вдигал, а Ангел затварял", каза прокурорката Даниела Стоянова. Друга роднина, при която Сираков ходел ежедневно, защото му давала храна, също не го била виждала и затова решила да отиде до къщата на двамата мъже.

В стаята, където е намерено тялото, имало тесла, брадва и нож. По теслата и ножа са открити червени следи, както и по стената. "Самата жертва е намерена на земята, в стаята където живеела, долу до леглото", каза прокурорката. Експертизата на трупа не е готова, но според съдебните лекари Тодор Сираков е починал от тежка черепно-мозъчна травма. Главата му била разцепена в дясната част, а теслата била близо до тялото. По думите на експертите смъртта е настъпила преди седмица-две.

Според адвокат Светослав Титов обаче няма никакви доказателства за вината на младия мъж. "Няма нито един свидетел очевидец. Всеки е отишъл, видял е трупа. Да, без съмнение, бащата на Ангел е убит. Но нито една експертиза не сочи Ангел за извършител", каза защитникът. По думите му Анков бил психично болен и по данни на свидетели е лекуван няколко пъти. Адвокатът заяви, че не е престъпление син да живее с мъртвия си баща. "Дали той е разбирал, че е убит, не знаем", каза още Титов и поиска по-лека мярка за неотклонение, както и младият мъж да бъде настанен за лечение.

След като изслуша страните, съдия Иван Бонев остави Ангел зад решетките. Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд.