Задържаният за опит за убийство на Васко Моржа остава в ареста

Варненският апелативен съд потвърди ареста на обвинения в опит за убийство на варненеца Васко Моржа.

51-годишен мъж беше задържан за постоянно от Окръжния съд, но обжалва. Според обвинението, на 8 февруари в района на Морската градина той е пробол многократно с нож 86-годишен мъж, съобщават от пресслужбата на съдебната институция.

Румен А. е многократно осъждан, последното си наказание е изтърпял преди 6 години. По силата на определение на Окръжния съд той е настанен за изследване в психиатрично отделение. Предстои да се изясни дали срещу него може да се води наказателен процес.

Защитата не вижда преки доказателства Румен А. да е извършил деянието, в което е обвинен, но според прокурора, предположението за съпричастността му е обосновано в достатъчна степен.

Пострадалият е получил травматични увреждания, несъвместими с живота без лекарска намеса. Реален е рискът, ако не е под стража, Румен А. да извърши престъпление и да се укрие.

Първата опасност се извежда от множеството му предходни осъждания, последното от които е изтърпял през 2020 г. Агресивното му поведение в съвкупност с останалите данни, води до извод за висока обществена опасност на личността му. Съществува и риск да се укрие, тъй като не е намерен на постоянния и на настоящия си адрес.

Обвиняемият обитава празни сгради и води скитнически начин на живот, аргументира се съдебният състав.