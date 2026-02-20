Налагат глоби над 1000 евро за нерегламентирани огньове на Сирни заговезни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с наближаващия празник Сирни заговезни на 22 февруари, от Община Сливен предупреждават за предстоящи проверки и санкции за нерегламентирано палене на огън.

Напомнят, че Наредбата за обществения ред забранява изнасянето и горенето на стоки, амбалаж, строителни и всякакъв вид материали по улиците, тротоарите и зелените площи. Законът за управление на отпадъците също забранява нерегламентираното им изгаряне.

От общинския отдел „Екология" посочват, че при нарушения на наредбата и закона ще налагат глоби. Максималната достига 1022, 58 евро.