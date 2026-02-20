Варненка, държала с цел разпространение фентанил и хашиш, остава в ареста

Втората инстанция потвърди задържането под стража на 28-годишна жена, обвинена в това, че на 10. февруари във Варна в съучастие с приятеля си в дома му е държала с цел разпространение 16.45 гр. фентанил и 0.32 гр. хашиш, съобщават от Апелативния съд във Варна.

Процесуално-следствените действия са установили, че част от наркотичното вещество е било изхвърлено през балкона на жилището. В имота е намерена и електронна везна със следи от фентанил. Яница П. е осъждана за държане на наркотични вещества и за кражба. Тя обжалва определението на Варненския окръжен съд, с което е била задържана.

Адвокатът й изтъкна, че целта на мерките за неотклонение могат да се постигнат с втората по тежест – домашен арест. Представителят на Апелативната прокуратура изрази несъгласие, тъй като всички изисквания на закона за задържане под стража са налице: обоснованото предположение за съпричастност към деянието и опасност от извършване на престъпление, което се извежда от предходната съдимост.

Съставът на Варненския апелативен съд намери за обоснован извода на първата инстанция, че по отношение на Яница П. са събрани достатъчно данни, обосноваващи предположението за съпричастността й към деянието. Съдът обърна внимание на количеството и вида на иззетите и изследвани вещества: 16.45 гр. фентанил и 0.32 гр. хашиш.

Разумното подозрение за авторството на престъплението се подкрепя от свидетелските показания, които кореспондират с останалите доказателства – експертна справка, протоколи за претърсване и изземване и за доброволно предаване. Естеството на престъпната деятелност е с висока обществена опасност.

Обвиняемата е извършила идентично престъпление и кражба през 2023 г. Тези обстоятелства подкрепят извода, че е реална опасността да извърши ново противоправно деяние. Реален е и рискът от укриване. Жената не живее на постоянния си адрес, а в дома, където е извършено деянието и от където има данни, че е разпространявала наркотици. Ето защо домашният арест на този етап е непригодна мярка за неотклонение.

При наличието и на трите законови предпоставки за задържане под стража, Апелативен съд – Варна потвърди определението на проверявания съд. Съдебният акт не подлежи на обжалване.