Свлачище затрупа автобусна спирка във Велико Търново (Снимки)

Земна маса и скални отломки се свлякоха върху автобусна спирка във Велико Търново КАДЪР: YouTube/БГНЕС

Земна маса и скални отломки се свлякоха върху автобусна спирка във Велико Търново, съобщи БГНЕС.

Инцидентът е станал през нощта в подножието на хълма Трапезица. При свличането скалните късове са разрушили подпорна стена и са паднали върху спирка в квартал Асенов. За щастие, няма пострадали, тъй като по това време на мястото не е имало хора.

КАДЪР: YouTube/БГНЕС
КАДЪР: YouTube/БГНЕС

Случаят е пореден за района, където и преди са регистрирани падания на скални маси.

Заради опасност от ново свличане е затворен участъкът от пътя Велико Търново – Горна Оряховица в района на свлачището, като е въведен обходен маршрут.

КАДЪР: YouTube/БГНЕС
КАДЪР: YouTube/БГНЕС

От Община Велико Търново съобщиха, че е отправено искане до Министерство на културата за спешно укрепване на терена и изграждане на нова подпорна стена. Предстои на мястото на увредената спирка да бъде поставена нова. 

Земна маса и скални отломки се свлякоха върху автобусна спирка във Велико Търново КАДЪР: YouTube/БГНЕС
КАДЪР: YouTube/БГНЕС
КАДЪР: YouTube/БГНЕС

