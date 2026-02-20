ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Топреферът Кабаков играл като ляв бек

Хванаха осъждан за алкохол шофьор отново зад волана с 1,13 промила в Балчик

Дияна Райнова

Полиция СНИМКА: Архив

Хванаха осъждан за алкохол шофьор отново зад волана с 1,13 промила в Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 19 февруари, около 11:30 часа в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 60-годишен мъж.

При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,13 промила. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е осъждан за същото деяние с влязла в сила присъда. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство. 

