ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Топреферът Кабаков играл като ляв бек

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22328042 www.24chasa.bg

Бус се обърна след катастрофа с камион край Пловдив, шофьорът е в болница (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

3860
Бусът се е обърнал настрани след катастрофата. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...

Екип на МВР е на мястото и регулира движението

Шофьор на бус е откаран в болница след катастрофа край един от входовете на Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Инцидентът е станал на източния обходен път, в района на пътен възел "Скобелева майка". Блъснали са се бус и камион, при което първото превозно средство се е обърнало настрани.

Все още няма информация за водачите. Чакат се резултатите от изследванията на пострадалия. Според шофьори най-вероятно става въпрос за отнето предимство. 

Движението в района е затруднено. На място е екип на полицията, който регулира трафика.

Екип на полицията е на мястото. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...
Екип на полицията е на мястото. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...
Движението в района е затруднено. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...
Движението в района е затруднено. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...

Бусът се е обърнал настрани след катастрофата. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...
Екип на полицията е на мястото. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...
Движението в района е затруднено. Снимка: Фейсбук/Е, ти си от Рогош, ако...

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание