Бус се обърна след катастрофа с камион край Пловдив, шофьорът е в болница (Снимки)

Екип на МВР е на мястото и регулира движението

Шофьор на бус е откаран в болница след катастрофа край един от входовете на Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Инцидентът е станал на източния обходен път, в района на пътен възел "Скобелева майка". Блъснали са се бус и камион, при което първото превозно средство се е обърнало настрани.

Все още няма информация за водачите. Чакат се резултатите от изследванията на пострадалия. Според шофьори най-вероятно става въпрос за отнето предимство.

Движението в района е затруднено. На място е екип на полицията, който регулира трафика.