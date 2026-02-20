Пенчо Милков: Свободата днес е в това да бъдем честни, трудолюбиви и единни

Русенци отпразнуваха днес 148-ата годишнина от Освобождението на града. Церемонията, организирана от Община Русе, започна на площада пред Пантеона на възрожденците с маршове, изпълнени от Общинския духовен оркестър. Официалната част продължи в храма костница, където актьорът от ДТ „Сава Огнянов" Ивайло Спасимиров припомни ключовите исторически събития на 20 февруари 1878 г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Признателност към делото на предците ни изрази кметът Пенчо Милков, който открои значението на свободата като свята отговорност, завещана от предците ни да градим бъдещето на Русе и на България. „Свободата не е подпис върху един документ. Свободата днес е в това да бъдем честни, трудолюбиви и единни; да изберем да останем в родината и родното си място. Как ние днес работим заедно за Русе и за България? Ние днес борим ли се достатъчно за Русе? Нашият град никога не е бил периферия, а мост между народи, минало и бъдеще. Един от символите на модерна България. Град на предприемчиви хора, просвета и култура, град на свободния европейски дух - нашата врата към света. Днес свещената отговорност да бъдем пазители на Русе и на родината се пада на нас. Затова първо нека сведем глави пред паметта на героите, завещали свободата, но след това гордо да вдигнем чела и заедно да продължим напред", заяви кметът Пенчо Милков.

Слово по случай годишнината произнесе и заместник областният управител Георги Георгиев, който посочи, че Русе винаги е бил град на будния дух. В церемонията се включиха също заместник-кметът Здравка Великова, зам. - председателят на Общинския съвет Стоян Христов, директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, началникът на Военно окръжие I степен – Русе подполковник Васил Петров, началникът на гарнизона и командир на военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев, както и представители на партии и много граждани.

Квартет „Слънце" към ДВГ „Слънце" при Общинския детски център за култура и изкуство изпълни песните „Хубава си, моя горо!" и „Българийо, обичам те синовно!", а ученичката от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети" Рая Петкова, която е лауреат на конкурса „За да я има България", рецитира стихотворението „Родина" от В. Марковски.

Благодарствен молебен за извоюваната свобода беше отслужен от свещеници от Русенската Света Митрополия.

Събитието събра десетки граждани, представители на държавната и местната власт, културни и образователни институции, духовенството и обществени организации, които поднесоха венци и цветя в знак на признателност към героите, посветили живота си за Освобождението на Русе.