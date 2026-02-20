Гюров и ЦИК искат еднакви паравани във всички секции и членовете им да преминат през обучение

ЦИК развива информационната кампания за изборите на 19 април и в социалните мрежи, за да достигне до повече млади избиратели

За подобряване на организацията по подаването на гласовете, би било много добре, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно. Идеята е във всички секции, независимо в кое село, град или училище, да има едни и същи паравани, които от една страна да запазват честността на вота, от друга да предотвратяват и различни видове нарушения, които могат да се получат, когато имаме различни паравани

Това каза премиерът Андрей Гюров след срещата си с ЦИК.

"Изключително важно е и обучението на всички участници в Секционните избирателни комисии, където имаме идеи как това да бъде направено и тествано, за да сме сигурни, че хората, които участват в СИК и изборния процес са добре обучени и подготвени, за да осигурят честността на вота", каза още той.

Друго, около което се обединили е, че не трябва да се пренебрегват "малките проблеми в малките секции".

"Това, което показват данните от много различни страни е, че когато има някакъв малък проблем, той се мултиплицира и на други места", обясни Гюров.

В 14 ч. премиерът дойде в сградата на ЦИК, за да се срещне с представителите на комисията преди предстоящите на 19 април избори. Покана за срещата ЦИК отправиха към Гюров и избрани от него министри, но с него бяха само шефката на кабинета му Румяна Бъчварова и министърът на електронното управление Георги Шарков.

Срещата на министър-председателя и представителите на ЦИК бе при закрити врата и продължи малко повече от час.

"Както споменах още при встъпването на правителството, правителството на честни избори за нас е основен приоритет. С ЦИК проведохме един конструктивен разговор по много теми. Имаме задачи и теми, по които ще работим заедно. Това, около което се обединихме е, че за да гарантираме честния изборен процес, трябва да работим в много добра координация и в регулярни срещи да обменяме идеи и начини за подобряване на изборния процес", заяви премиерът.

"Проведохме първата си работна среща, която бе ползотворна. Тя бе свързана с организацията и подготовката на предстоящите избори. По-нататък ще продължим с по-стегнато темпо активната си работа, тъй като отговорностите ни са споделени и работата ни е съвместна. Няма как без добро взаимодействие между отговорните институции, изборният процес да се случи така, че избирателите да дадат своя глас в изборния ден и той да бъде отчетен така, както е подаден. Дано този път да имаме и по-висока избирателна активност", каза и шефката на ЦИК Камелия Нейкова след края на срещата.

Тя обърна внимание, че в ЦИК вече тече активна подготовка за изборите.

"Разяснителната кампания, която е много важна част за избирателите, ще стартира в следващите няколко дни, тъй като успяхме доста по-рано да обявим обществената си поръчка. Ще положим усилия да има повече форми и активности на информационната кампания, да достигнем повече и социалните мрежи, тъй като особено младите избиратели "живеят" в тях", обясни Нейкова.

След като ЦИК вземе съответните решения какъв ще бъде обучителният план за РИК и СИК, още на първия си брифинг, който вероятно ще бъде другата седмица, ще има по-точна информация за обучението на членовете на секциите.

Все още няма яснота окончателно ли ще бъде прието ограничението на секциите в страните извън ЕС от до 20, тъй като президентът Илияна Йотова наложи вето на приетите от депутатите текстове за промени в Изборния кодекс. То все още не е влязло в пленарната зала. Затова от ЦИК засега се подготвят и за двата сценария: неограничени секции навсякъде, или до 20 извън ЕС.

"Към момента законът е такъв, какъвто е. Ние подготвяме съобразно хронограмата за сроковете в Изборния кодекс въпросите, свързани с гласуването извън страната, както е сега. Ако бъде публикувана промяна в изборното законодателство за намаляване на секциите, ще трябва да изменим своите решения", обясни шефката на ЦИК.

Тя напомни още, че видеонаблюдението в секциите е отговорност на правителството и засега няма информация дали ще има промяна в осъществяването му.

"Най-вероятно ще бъде както досега, с устройствата за видеонаблюдение. То се извършва след края на изборния ден, при преброяването на гласовете и вписването на данните в протоколите на СИК. Призовавам всички граждани, които ще станат членове на СИК, да обърнат внимание как да боравят

