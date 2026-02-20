ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинаха в автомобил, преобърнал се в дере

Започна подготовката на Международния военен турнир „Най-добър войн 2026"

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Започна подготовката на Международния военен турнир „Най-добър войн 2026" (Best warrior competition 2026), който се организира от Министерството на отбраната, Щаба на отбраната и Националния военен университет „Васил Левски". Той ще се проведе през юни в района на НВУ - Велико Търново и учебен полигон „Беляковец", под патронажа на началника на отбраната. Целта на турнира е да бъдат тествани физическата издръжливост, тактическите умения и професионалната подготовка на военнослужещи от българската и от съюзни армии, както и да се популяризира военната професия. Неизменна част от проявата е и Денят на отворени врати в НВУ с показ на техника, въоръжение и демонстрация на бойни способности, ориентиран към младите хора и кариерното им развитие в редовете на Българската армия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

По време на първата планираща конференция за турнира, която се проведе от 17 до 19 февруари в НВУ, бяха обсъдени въпроси, свързани с цялостната концепция, с регламента на състезанието и съпътстващите прояви. Във форума, който премина под ръководството на полковник Стефан Маринов, помощник-началник на НВУ по подготовката, участваха представители на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, Националната гвардия на щата Тенеси, видовете въоръжени сили, Централното военно окръжие и други структури, ангажирани с цялостния процес по подготовката и провеждането на турнира.

Международният военен турнир „Най-добър войн" се проведе за първи път през лятото на 2025 г. в Националния военен университет. Тогава общо 12 отбора премериха сили в различни бойни приложни дисциплини, а динамиката на състезанието и впечатляващите демонстрации фокусираха общественото внимание към качествата и подготовката на военнослужещите и предимствата на военната професия.

