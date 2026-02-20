Обвиниха осъждан шофьор на камион, блъснал и убил пешеходец в София и избягал

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем В. И. за това, че на 09.02.2026 г., около 09,30 ч. в гр. София, бул. „Шипченски проход", при управление на товарен автомобил нарушил правилата за движение по пътищата, като в пътна лента покрай трамвайна спирка не намалил скоростта, за да може да спре при необходимост, не пропуснал намиращия се пред автомобила пешеходец и го прегазил с левите гуми на автомобила, след което избягал от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор В. И. е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

Досъдебното производство е образувано на 10.02.2026 г. и се води от отдел „Разследване" сектор „Разследване на транспортни престъпления" – СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Обвиняемият е осъждан. Непосредствено след деянието е избягал от местопроизшествието и се е укривал в продължение на 10 дни.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.