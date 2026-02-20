ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха жена за кражба на 70 000 евро от чужда банкова карта в Берковица

Задържаха жена за кражба на 70 000 евро от чужда банкова карта СНИМКА: /Pixabay

Задържаха 57-годишна жена, изтеглила 70 600 евро от чужда банкова карта в Берковица, съобщиха от полицията.

Работата по случая започнала след постъпил сигнал от банка за неправомерни транзакции с чужд платежен инструмент, без съгласието на титуляра, техен клиент. Тегленията са извършени в периода от ноември до месец декември миналатаа година от банкомати в града.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия като съпричастна към престъплението била установена жена, на 57 г. от същия град. По първоначални данни неправомерно изтеглените суми възлизат в размер на 138 000 лв /70558,28 евро/. От дома на жената са намерени и иззети веществени доказателства.

Тя е задържана, а по случая е образувано досъдебно производство.

