Почистиха незаконни сметища в град Баня (Снимки)

След предприети контролни действия от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите са почистени установени нерегламентирани замърсявания на територията на град Баня, Община Карлово. Контролът ще продължи и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни административни мерки, за да не се допускат нови нерегламентирани замърсявания, съобщиха от РИОСВ-Пловдив.

В средата на януари в инспекцията постъпил сигнал от Сдружение "Заедно за град Баня" за наличие на нерегламентирани замърсявания на няколко места в града. Екип е извършил проверка на място, при която са обходени посочените в сигнала терени. Констатирано е натрупване на смесени битови и строителни отпадъци, пластмасови и хартиени опаковки, както и оборска тор на два терена - по поречието на река Стряма при вливането на река Неволя, както и при южния вход на Баня, в района на подлеза под пътя Пловдив-Карлово и ул. "Карловска", зад автогарата.

За установените нарушения екоинспекцията е дала задължително предписание на кмета на общината да организира почистване на замърсените терени и да предприеме мерки за недопускане на повторно замърсяване със срок за изпълнение до 18 февруари.

В първия ден след изтичане на срока, експерти са извършили последващ контрол в присъствието на представители на общината и кмета на Баня. Установили, че и двата терена са почистени и към момента на проверката няма наличие на отпадъци. Поставени са контейнери тип "лодка" с вместимост 4 куб. м. От общината са представили на проверяващите доказателства, че боклуците са транспортирани до определените за тях места.

В социалните мрежи сигналоподателите изразяват удовлетворение от предприетите действия и от извършеното почистване, като подчертават значението на институционалния контрол за опазване на околната среда и заявяват готовност да продължат да следят за устойчиво решаване на проблема. Екоинспекцията пък посочва, че опазването на чистотата на населените места е споделена отговорност – на институциите, местната власт и гражданите.