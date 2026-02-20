Столична община включва 4 нови зони за обслужване с градски транспорт

Столична община добавя нови 40 км към автобусната мрежа и включва 4 изцяло нови зони в градския транспорт - в.з. „Косанин дол", ж.к. „Лозен парк", в.з. „Горна Баня" и ул. „Народен герой" ще бъдат свързани с метрото и ключовите центрове на града. Зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев внесе в Столичния общински съвет доклад за оптимизация на обществения транспорт и подобряване на транспортното обслужване в града.

Жителите на тези райони ще имат директен достъп до метростанции, търговски центрове, учебни заведения и административни услуги. Новите линии и оптимизираните съществуващи маршрути ще осигурят бързо и предвидимо придвижване, намаляване на необходимостта от използване на личните автомобили и облекчаване на трафика в натоварените участъци.

„Правим поредна стъпка към по-удобен и предвидим градски транспорт. Въпреки финансовите затруднения и натрупаните проблеми в управлението на транспортните дружества, продължаваме да разширяваме мрежата и да подобряваме обслужването в кварталите", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Първият доклад подобрява свързаността на район „Панчарево" и югоизточна периферия. Предвижда се разкриване на две нови довеждащи автобусни линии:

Линия №180 - между метростанция „Бизнес парк" и в.з. „Косанин дол";

Линия №182 - между метростанция „Бизнес парк", с. Герман и ж.к. „Лозен парк".

С тях вилна зона „Косанин дол" и ж.к. „Лозен парк" за първи път ще бъдат включени в редовната автобусна мрежа, като ще получат директна връзка с първи метродиаметър. Докладът предвижда и преномериране на част от крайградските линии с цел въвеждане на по-ясна и логична система. Линии №1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ще бъдат преномерирани съответно в диапазона №181-188, като се обособява група линии, обслужващи направленията към район „Панчарево".

Вторият доклад подобрява свързаността на южните и югозападни райони на София. Предлага разкриване на нови линии:

Линия №65 - между метростанция „Красно село" и Боянска църква, осигуряваща директна връзка на местност „Гърдова глава" с линия М3;

Линия №806 - между метростанция „Горна баня" и в.з. „Горна баня", която ще обслужва район без досегашен достъп до градски транспорт.

Предвижда и реорганизация на съществуваща линия:

Закрива се линия №805 и се въвежда линия №95, която ще свързва ж.к. „Студентски град" и ж.к. „Манастирски ливади - Запад", като използва новоизградената инфраструктура по бул. „Тодор Каблешков" и съществуващата БУС лента.

Докладът включва и промяна и удължаване на съществуващи маршрути:

Линия №107 - нов маршрут с двупосочно обслужване по ул. „Народен герой" и по-добра връзка с трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III";

Линия №801 - оптимизиран маршрут с подобрен достъп до учебни заведения и здравни обекти в районите „Манастирски ливади", „Бъкстон" и „Гоце Делчев";

Линия №804 - удължаване до автостанция „Княжево" с цел по-надеждно прекачване към трамвайни линии №5 и №11.

С реализирането на двата доклада се разширява обхватът на градския транспорт в зони без досегашно обслужване, подобрява се връзката с метростанции „Бизнес парк", „Красно село" и „Горна баня", както и с основни трамвайни направления.

Предвиждат се още: изграждане на бърза зарядна станция за електробуси; обновяване на визуалната информация по спирките; подобряване на организацията на движение в ключови участъци.

„С тази инициатива градският транспорт в София става по-надежден, бърз и достъпен за всички жители. Свързваме нови квартали с метрото и ключовите центрове, намаляваме автомобилния трафик и даваме на столичани реална алтернатива за придвижване", заяви Виктор Чаушев.

Докладите са включени като допълнителни точки в предстоящото на 26 февруари заседание на Столичния общински съвет, като въвеждането на новите и оптимизираните линии е планирано още през април 2026 г., добавиха от общината.