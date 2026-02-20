Президентът подписа указ за освобождаване на Стоил Цицелков като вицепремиер

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател.

Близо 5 часа след като вицепремиерът за честните избори обяви, че ще депозира оставката си пред премиера Андрей Гюров от пресцентъра на държавния глава обявиха, че процедурата вече е финализирана.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Стоил Цицелков от длъжността служебен заместник министър-председател, гласи съобщението от "Дондуков" 2.

"От 2 дни срещу мен тече масирана атака, не е лична, но съм удобна мишена. Тя е срещу кабинета "Гюров" и неговата основна мисия за стабилизация на страната и честни избори", оплака се тази сутрин Цицелков. "Тази атака отмести фокуса от нашата работа, от това, което трябва да свършим. Мястото за опровергаване на тези твърдения е съдът. Изглежда, че моята личност по-скоро носи негативи, чисто медийно, на нашата кауза", обясни в Министерски съвет той точно 24 часа след като положи клетва като вицепремиер.