ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинаха в автомобил, преобърнал се в дере

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22329164 www.24chasa.bg

Почина д-р Калоян Персенски, извършил първата смяна на пола в България

7776
снимка: МБАЛ "Надежда"

Почина уважаваният лекар и изтъкнат хирург д-р Калоян Персенски. Тъжната вест съобщиха от МБАЛ "Надежда". Той стана известен още преди 34 години, когато извърши първата у нас операция по смяна на пола.

"С прискърбие съобщаваме, че на 19 февруари ни напусна д-р Калоян Персенски - изтъкнат хирург, уважаван лекар и изключителен човек. Той беше част от екипа на болница "Надежда" от нейното откриване през 2013 г.", написаха от лечебното заведение.

Благодарение на неговия професионализъм и отдаденост бяха положени основите на едно от ключовите структурни звена в болницата - отделение "Хирургия", на което д-р Персенски беше ръководител в първите години от създаването на "Надежда".

Той е баща на д-р Събина Персенска, която също работи в МБАЛ "Надежда".

През 1992г  той превърна вече бившият мъж Андрей Миронов в Андриана Миронова. Това се случи в болницата в Ардино. Единствената национална телевизия тогава предаваше директно операцията, която беше и на първите страници на всички вестници в края на миналия век.

Тогава д-р Персенски прави две операции - първата била на 18 май 1992 г. за отстраняване на ненужните мъжки полови органи, а втората - за създаване на неовагина, четири месеца по-късно.

Андриана Миронова му с днешна дата вече е баба.

снимка: МБАЛ "Надежда"

Скъпи приятели, 🖤 С прискърбие съобщаваме, че на 19 феврури ни напусна д-р Калоян Персенски – изтъкнат хирург, уважаван...

Публикувахте от МБАЛ "Надежда" в Петък, 20 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Иво Димчев: Влюбвам се по наредба. Казвам си: Сега можеш да се влюбиш!