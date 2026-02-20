Почина д-р Калоян Персенски, извършил първата смяна на пола в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина уважаваният лекар и изтъкнат хирург д-р Калоян Персенски. Тъжната вест съобщиха от МБАЛ "Надежда". Той стана известен още преди 34 години, когато извърши първата у нас операция по смяна на пола.

"С прискърбие съобщаваме, че на 19 февруари ни напусна д-р Калоян Персенски - изтъкнат хирург, уважаван лекар и изключителен човек. Той беше част от екипа на болница "Надежда" от нейното откриване през 2013 г.", написаха от лечебното заведение.

Благодарение на неговия професионализъм и отдаденост бяха положени основите на едно от ключовите структурни звена в болницата - отделение "Хирургия", на което д-р Персенски беше ръководител в първите години от създаването на "Надежда".

Той е баща на д-р Събина Персенска, която също работи в МБАЛ "Надежда".

През 1992г той превърна вече бившият мъж Андрей Миронов в Андриана Миронова. Това се случи в болницата в Ардино. Единствената национална телевизия тогава предаваше директно операцията, която беше и на първите страници на всички вестници в края на миналия век.

Тогава д-р Персенски прави две операции - първата била на 18 май 1992 г. за отстраняване на ненужните мъжки полови органи, а втората - за създаване на неовагина, четири месеца по-късно.

Андриана Миронова му с днешна дата вече е баба.