14 доброволци дариха спешно кръв в пазарджишката болница

14 доброволни кръводарители с нулева кръвна група се отзоваха в петък на спешния призив на Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ–Пазарджик. Двама от тях пристигнаха специално от Пловдив.

Веселин Иванов от Пазарджик дари кръв за 11-и път. Той е универсален донор, тъй като кръвната му група е 0 (нула) с отрицателен резус фактор (Rh-). Това информираха от областната държавна болница.

„Скоро не бях дарявал кръв, но реших да го направя заради призива на медиците от Кръвна банка. Нямах колебания дали да дойда – реших го спонтанно. Знам, че моята кръвна група е по-рядка и когато разбера, че има нужда, помагам", сподели 47-годишният дарител. Той призова повече хора да даряват кръв и да спасяват животи.

Сред кръводарителите с нулева кръвна група, които подкрепиха Отделението по трансфузионна хематология, бяха още: Ивайло Добрев, Соня Божкова, Павлинка Пашова, Димитър Лазаров, Иван Петров, Антон Табаков, Галина Маркова-Попова, Венцислав Тодоров, Любомира Пискова и Данимира Маркова от Пазарджик, Тодорка Николова от Карабунар, Паулина Петрова от Пловдив и Павлин Илиев от Казанлък.

„Работният ден в отделението започна с първите доброволци, които дойдоха да дарят кръв и да помогнат на нуждаещите се. Изключително сме благодарни на тези хора. Нуждите от кръвна група 0 остават големи и ще очакваме още дарители през следващата седмица. Надявам се примерът на тези добри хора да мотивира и други да се включат", заяви началникът на отделението д-р Ваня Стоева.

Тя пожела на всички дарители да бъдат здрави и да продължават да бъдат така отзивчиви и добронамерени.

Кръводарители с кръвна група 0 (нула) – Rh+ и Rh- могат да даряват кръв от понеделник до петък между 7:30 и 13:00 ч. в Кръвната банка на МБАЛ–Пазарджик.

Благодарим на всички доброволци, чието безкористно кръводаряване спасява животи и дава надежда на нуждаещите се. Вашата кръв е безценен подарък, който връща усмивките на много семейства!, коментират от здравното заведение.