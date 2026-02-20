ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изневерилият на жената на живота си Легрейд с пети...

Двама загинаха при тежка катастрофа край хасковско село

Тежка катастрофа с двама загинали и двама ранени е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово, съобщава Нова.

Инцидентът е възникнал около 14:30 часа, малко след разклона от главния път за Кърджали. По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в крайпътно дере. В колата са пътували четирима души - жена с дете и двама възрастни, мъж и жена.

Жената и детето са транспортирани в болница за преглед и лечение. Другите двама пътници са загинали.

На мястото на произшествието работят екипи на пожарната, които са разрязали автомобила. Полицията извършва оглед и изяснява причините за тежкия инцидент.

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през земеделски площи в района.

