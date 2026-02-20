Актьорът Веселин Плачков е новият приятел на децата от ВУИ "А.Узунов"

Актьорът Веселин Плачков, който изигра ролята на Левски във филма „Дякон Левски" на сценариста и режисьор Максим Генчев през 2015 г., гостува на децата от Възпитателното училище-интернат "Ангел Узунов", Ракитово като посети учебното заведение в деня, в който отбелязваме годишнина от смъртта на Апостола.

Като част от инициативите по повод 153 години от гибелта на Дякона, на 18 февруари момчетата от ВУИ – Ракитово гледаха колективно филма „Дякон Левски". Филмът беше възприет много емоционално от децата и от учителите.

На следващия ден - 19 февруари главни герои в рецитал, посветен на Левски са Диян, Иван, Нихад и Златко. Облечени с новите училищни униформи, те предизвикват бурни ръкопляскания. Достойно се представят и Виктор Николов – IX клас и Денис Игнатов – Х клас, които пеят акапелно песен за Левски. Актьорът, влязъл в образа на Апостола Веселин Плачков бе изненадан и вдъхновен от представянето на момчетата.

Особени емоции предизвика спонтанното желание на Веселин Плачков да рецитира стихотворение за децата. Изненадата е пълна, когато започва да рецитира „От Батак съм чичо", а децата са пленени от магията на импровизацията и таланта на актьора.