Задържаха ало измамник, взел 6100 евро от възрастна жена от Ботевград

50-годишен мъж е обвиняем за участие в телефонна измама, при която възрастна жена била измамена с 6100 евро, съобщават от прокуратурата. Разследването се води под ръководството на Районна прокуратура – Ботевград.

50-годишният М.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че с действията си е улеснил извършването на престъпното деяние от неустановено по делото лице.

В хода на разследването са събрани доказателства за това, че в периода 15.02.2026 г. - 16.02.2026 г. пострадалата - 76-годишната М.Б., е била въведена в заблуждение посредством телефонни обаждания. По време на разговор с лице, представило се за комисар от полицията в Ботевград, на жената било заявено, че трябва да съдейства на полицията, като предаде парите си, за да не пострадат децата й от престъпници.

В изпълнение на дадените й указания възрастната жена предала на непознато лице найлонова торба, в която били поставени парите - 6100 евро.

По случая са извършени активни действия по разследването от екип от служители на РУ на МВР - гр. Правец и ГПУ към МВР - гр. Русе.

На граничния пункт Русе – Гюргево е спрян 50-годишният М.Д. Установено е, че профилът на лицето съвпада с данните за извършителя, участващ в телефонната измама в Правец. В автомобила му е открита паричната сума, за която лицето е обяснило, че е получил от жена в Правец и е трябвало да я предаде в Румъния на неустановено по делото лице.

Сумата от 6100 евро е изцяло възстановена и върната на пострадалата.