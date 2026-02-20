Внушителният военен самолет "Херкулес" кацна на летището в София

САЩ изпратиха и внушителния военнотранспортен самолет С-130 "Херкулес" на летище Васил Левски. Машината е пристигнала от базата на НАТО в Ramstein Air Base, съобщава "Сега".

C-130 е четиримоторен турбовитлов военен транспортен самолет и сред най-широко използваните платформи във военнотранспортната авиация на НАТО и тактическите сили по света. Произвеждан от Lockheed Martin, той държи рекорда за най-дълго непрекъснато производство в историята на авиацията и е на въоръжение в десетки държави.

Ден по-рано дипломатът и международен анализатор Милен Керемедчиев написа във Фейсбук, че на софийското летище се намират поне седем големи американски военни самолета. По думите му там са били разположени седем самолета-цистерни за дозареждане във въздуха, три транспортни Boeing C-17 Globemaster III, както и няколко Boeing 747, използвани за превоз на военнослужещи. Според публикацията всички те са били насочени към Иран, като той публикува и снимка на базираните машини.

Впоследствие стана ясно, че на летището е пристигнал и C-130 – самолет, проектиран за превоз на войски и товари, с възможност за излитане и кацане на къси и неподготвени писти.

След разпространението на информацията Посолство на САЩ в България излезе с официална позиция, в която подчерта, че България оказва подкрепа на САЩ за провеждане на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на НАТО. В съобщението се уточнява, че страната ни съдейства за предварително разполагане на американски въздухоплавателни средства и оборудване за летищна поддръжка в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане.

По-късно и Министерство на отбраната на България разпространи официална информация. В нея се посочва, че самолетите на летище „Васил Левски" са част от Военновъздушните сили на САЩ, като разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Уточнява се също, че присъстващият личен състав е ангажиран единствено с обслужването на машините.