Община Панагюрище подари нов автомобил на полицейското управление в града

Днес кметът на Община Панагюрище Желязко Гагов връчи ключовете на нов автомобил „ Dacia Bigster" на главен инспектор Петко Шотлеков, началник на Районното управление на МВР в Панагюрище.

Придобиването на лекия автомобил е в изпълнение на част от капиталовата програма на общината за 2025 година и е за нуждите на районните полицейски инспектори и Детска педагогическа стая. Новата придобивка ще подпомогне ефективността в ежедневните оперативни дейности на служителите на реда.

С тази инвестиция общинското ръководство потвърждава грижата си за поддържане на обществената безопасност .