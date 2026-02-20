За деня 15 шофьори са дали положителен тест за алкохол

95 839 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 13 – 19 февруари. Извършен е контрол на 111 064 водачи и пътници. Съставени са 28 227 фиша и 2749 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 151 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 81 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 70 - с над 1,2 на 1000, а 13 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 50 водачи, 25 са отказали да бъдат тествани.

15 227 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 430 водачи и пътници. Съставени са 4582 фиша и 462 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози e засечен да шофира един, а четирима са отказали тестване.