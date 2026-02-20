Потвърдиха потъването на кораба при Маслен нос, огледът продължава в събота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализиран екип на Военноморските сили (ВМС) извърши обследване на района на изчезването на риболовен кораб BH 8112 в Черно море. Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина. Извършеният оглед е частичен поради голямата замътеност на морската вода и подводни течения в района, съобщават от пресцентъра на министерството на отбраната.

Дейностите по огледа на потъналия кораб ще продължат и утре. Събраната информация ще бъде предадена на компетентните органи.