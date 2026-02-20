ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Бургас издирва 17-годишно момиче, живеело с приятеля си

Тони Щилиянова

620
Издирваната Елена Илиева. Снимка: МВР

Полицията в Бургас издирва 17-годишната Елена Димитрова Илиева от ж.к. "Меден Рудник", съобщават от пресцентъра на ОД МВР.

За последно момичето е контактувало с майка си, с която живеят разделено.

Елена Илиева живеела с пълнолетния си приятел, не ходела на училище, нито пък работела.

Девойката е висока около 170 см., с едро телосложение, черна коса. На лицето си има бенка  - от дясно страна над горната уста, уточняват от полицията.  От там призовават всеки, който има информация за местонахождението на Елена Илиева, да съобщи незабавно на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

