Полицията в Бургас издирва 17-годишно момиче, живеело с приятеля си

Полицията в Бургас издирва 17-годишната Елена Димитрова Илиева от ж.к. "Меден Рудник", съобщават от пресцентъра на ОД МВР.

За последно момичето е контактувало с майка си, с която живеят разделено.

Елена Илиева живеела с пълнолетния си приятел, не ходела на училище, нито пък работела.

Девойката е висока около 170 см., с едро телосложение, черна коса. На лицето си има бенка - от дясно страна над горната уста, уточняват от полицията. От там призовават всеки, който има информация за местонахождението на Елена Илиева, да съобщи незабавно на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.