Британка пожела в София: Да дадеш на дете смартфон, трябва да е като да му предложиш цигара

Александър Трайков

3608
Водещият на форума Светослав Иванов с Дейзи Грийнуел и Джо Райли от “Детство без смартфони” СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

“Надяваме се след 5 години даването на смартфон на дете да се възприема за също толкова вредно, колкото да му предложиш цигара”. Това пожела Дейзи Грийнуел. Тя и мъжът ѝ Джо Райли стоят зад инициативата “Детство без смартфони”.

Двойката бе в центъра на дискусия “Да върнем детството на децата” в зала “Джон Атанасов” в София, посветена на дигиталното здраве на подрастващите. Събитието бе под егидата на британското посолство, фондация Out Loud и София Тех парк.

На българската публика бе представен опитът на Великобритания в ограничаването на достъпа до смартфони на деца до 14 г. и до социални мрежи на тийнейджъри до 16 г.

Британският посланик Натаниел Копси изрази надежда дискусията да бъде полезна за изграждането на бъдещи политики в България, които да дадат на малките у нас детство, свободно от опасностите зад екраните.

Във Великобритания инициативата “Детство без смартфони” дава на родителите помощни средства, с които да борят зависимостта на децата към технологиите. Освен това настоява пред британските власти за по-сериозни ограничения и регулации.

Водещият на форума Светослав Иванов с Дейзи Грийнуел и Джо Райли от "Детство без смартфони"

