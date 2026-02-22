Пътят към Сантяго събира Любо и Хриси, за да направят българско Камино от Странджа до Созопол

В Испания преходът на пилигримите води към св. Апостол Яков, а българският - към мощите на св. Йоан Кръстител, открити на остров Свети Иван

От мистичната Странджа ще тръгва българското Камино - духовният път, който ще води до мощите на св. Йоан Кръстител в Созопол.

Пътят ще минава през малки планински селца, ще се спуска до морето, ще лъкатуши покрай живописни заливи, за да стигне до Созопол - града на спасението. Там, където се съхраняват мощите на св. Йоан, открити преди 16 г. на остров Свети Иван от проф. Казимир Попконстантинов. (Виж карето.)

Част от маркировката ще бъдат разпознаваемите за пилигримите по цял свят каменни пирамиди,

обозначаващи посоката и оставащите километри до крайната точка. Вече е готов първият маршрут от родното Камино. Той ще бъде официално осветен на 24 юни 2026 г., когато православната и католическата църква почитат рождението на светеца.

Поклонническият маршрут е 81 км и е изключително живописен. Началната точка е Малко Търново, познат като естествен духовен и културен вход към Странджа. Любомир Мечев и Христина Йенсен са създатели на сдружение “Път до мощите на св. Йоан Кръстител”.

Пътят преминава през сърцето на планината - през селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово, слиза до Приморско, продължава към Аркутино, известно с невероятната си плажна ивица и съхранени пясъчни дюни, сред които е най-високата на Балканите.

По този път пътешественикът ще се докосне до природни и културни забележителности в България като тракийското светилище Бегликташ край Приморско, малки параклиси, панорамни гледки, реки и водопади.

Едно от големите предимства на маршрута е плавният преход от планина към море – от сенчестите и мистични гори на Странджа през пясъчни и защитени местности до брега на Черно море. И оттам - на север към Созопол.

Финалът на маршрута е в църквата "Светите братя Кирил и Методий", където се съхраняват мощите

Тук преминалите по пътя и събрали необходимите печати в т.нар. пилигримски паспорти ще получават подпечатано удостоверение. То ще бъде издадено от православната църква и ще придава духовна стойност на завършека, следвайки традицията на големите европейски поклоннически пътища. Тракийското светилище Бегликташ е включено в маршрута на българското Камино.

Преди маршрутът да бъде пуснат официално, в дните от 28 февруари до 3 март доброволци ще го почистят и маркират. На по-късен етап ще бъдат създадени дигитални карти на маршрутите, ще се възстановят стари чешми по пътя, ще се засадят дървета.

"Малко маршрути в Европа предлагат подобно съчетание на гора, река, пясък и море в рамките на едно пешеходно пътешествие. Идеята е всеки човек, когато пожелае, да може самостоятелно или в компания да поеме по този път.

Маршрутът не е обвързан с конкретни дати или организирани групи. Изгражда се ясна мрежа от места за настаняване и подкрепа, така че всеки поклонник, турист или пешеходец да планира прехода според физическите си възможности и времето, с което разполага", казват Любомир Мечев и Христина Йенсен, създатели на сдружение "Път до мощите на св. Йоан Кръстител", което реализира проекта.

Допълват, че това ще е първият дългосрочен пилигримски културно-туристически маршрут от този тип не само в България, но и в Югоизточна Европа.

"Приликите с Камино де Сантяго са напълно съзнателни, но има и съществена духовна разлика. Камино де Сантяго води към св. Апостол Яков – апостол и ученик на Христос. Пътят към мощите на св. Йоан Кръстител води към Предтечата – последния пророк на Стария завет и първия свидетел на Новия. Това е

човекът, който подготвя идването на Христос, кръщава го и го посочва на света

Единственият, за когото сам Исус Христос казва: "Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоан Кръстител", казват Христина и Любомир.

Те вече работят по бъдещо сътрудничество с испанската Федерация на асоциации на пътищата на св. Яков, която обединява 51 организации. Само през 2025 г. над 530 хил. души са изминали различните маршрути на Камино де Сантяго и са получили удостоверение. Тези, които не са взели такова или минават за втори или трети път, не са в това число. Съвсем реална е възможността тази огромна общност да бъде информирана за българския маршрут, смятат Христина и Любомир.

Самите те се срещат на Камино де Сантяго преди доста години, а тази среща се оказва съдбоносна. Крачка след крачка, от дума на дума двамата разбират, че имат много сходни интереси и възгледи за живота. Любо и Хриси осъзнават, че са пътешественици по душа и до днес са благодарни на Камино затова, че ги свързва и събира.

Икономист по образование, Любомир Мечев за първи път разбира за пътя Камино де Сантяго през 2010-а. По това време живее в Северна Испания.

Вдъхновен от маршрута, тръгва по този път и изминава 800 км пеша. Пътуването променя мирогледа му за самия него, света, времето, начина, по който живеем.

Tам разбира нещо много важно – че

пътят не е просто разстояние, а преживяване, което завинаги променя човека

През следващите години Любо се връща неведнъж към пилигримските пътища, но не само като участник, а и като водач и изследовател.

Изминава близо 3000 км по едни от най-значимите маршрути в Европа - Камино де Сантяго в Испания, Рота Висентина в Португалия и Виа Франсингена в Италия. Една от пирамидите, обозначаващи посоката - към Созопол.

"По тези маршрути много ясно видях нещо – как бавният ход променя човека и как същият този ход съживява цели региони, села и общности без много шум, без каквато и да е масовост, но с константно постоянство", разказва пътешественикът.

През 2023 г. съдбата отново го връща на Камино, този път в ролята на водач на група. И там среща Христина, тръгнала към Камино най-вече от приключенско любопитство. Тя е политолог и експерт по международни отношения, живее в Дания и работи в обществената сфера и туризма. След знаковата им среща на испанска територия животът ги връща вече заедно в България, където работят в организацията "Лекари без граници" в Харманли. Там тя асистира за координационните проекти, той балансира финансите и човешките ресурси на швейцарския клон у нас.

"Идеята за българското Камино се роди от личен опит с европейските поклоннически пътища, но и от осъзнаването, че България притежава всички предпоставки за такъв маршрут – история, духовност, природа и общности.

Откриването на мощите на св. Йоан Кръстител в Созопол придаде ясен духовен смисъл

и превърна личното вдъхновение в кауза", казва Христина, която искрено мечтае родината да бъде нещо повече от асоциациите на чужденците с "алкохолния туризъм" в Слънчев бряг.

"Защото страната ни има пълното право да се гордее с факта, че има какво да разкрие на света от страниците на своята великолепна природа, културни традиции и духовни корени", допълва я Любо.

Така в края на 2025 г. двамата започват реализацията на проекта. Щастливи са, че срещат широка подкрепа още в идейната му фаза. Към тях се присъединяват професионалисти от различни сфери и хора със сходен интерес, сътрудничат си с общините Созопол, Приморско и Малко Търново, с природен парк "Странджа" и Сливенската митрополия.

Надеждите на всички, запалени по проекта за българското Камино, са, че благодарение на пилигримския туризъм, който не зависи от летния сезон, ще се разгърне огромният потенциал на Южното Черноморие и Странджа, който все още е недостатъчно използван.

Пръст, част от ключица и резец от горна челюст на св. Йоан са вградени в църковен олтар

През лятото на 2010 г. проф. Казимир Попконстантинов попада на уникална находка. Тогава екипът му извършва археологически проучвания в манастира на остров Свети Иван край Созопол. Открит е мраморен реликварий от края на IV - началото на V век. От самото начало професорът е убеден, че мощите са на Кръстител, защото кутията е била вградена в центъра на олтара на храм, носещ името на светеца. Проф. Казимир Попконстантинов изважда ковчежето със светите мощи. СНИМКИ: ЕЛЕНА ФОТЕВА

Реликварият е намерен непокътнат - капакът му е запечатан с червен хоросан. Няколко дни по-късно той е отворен при изключителни мерки за сигурност. Преди отварянето на мощехранителницата тя е осветена от Сливенския митрополит Йоаникий. Реликварият е отворен от проф. Попконстантинов, председател на специалната комисия, създадена за случая, в присъствието на останалите членове - историка Божидар Димитров, ст.н.с. Александър Минчев и директора на Археологическия музей в Созопол Димитър Недев.

В мощехранителницата се съхраняват костици, за които още тогава проф. Попконстантинов твърди, че са на Йоан Кръстител, покръстил Исус Христос.

Учени, включително и чуждестранни, доказват това няколко месеца по-късно, а България влиза в световните новини. Някои определят Созопол като Втория Йерусалим и предричат бляскаво бъдеще на поклонническия туризъм в региона. Проф. Казимир Попконстантинов показва мощите на светеца.

Сред анализите на находката, за които "24 часа" тогава разказа, е изследване с модерен медицински скенер в бургаска кардиоболница, заснето от екип на National Geographic. Направено е 3D изображение на мощите, което потвърждава, че костите са на мъж от средиземноморски тип, между 30- и 40-годишен, употребявал растителна храна.

Оглед на находката прави и шефът на лабораторията по антропология проф. Йордан Йорданов. Определено е до най-малка точност от кои части на тялото са костите – дясна ключица, пръст на дясна ръка и резец от горна челюст.